12 ноября, 19:39

Тарасов о назначении Ротенберга гендиректором «Локомотива»: «Он принесет много пользы клубу и российскому футболу»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о назначении Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

«Я ему написал, поздравил и пожелал удачи. Он поблагодарил. Боря давно к этому шел. Я хорошо общаюсь и с его братом, который продвигает хоккей. Боря же умный и очень грамотный парень. Он принесет много пользы «Локомотиву» и российскому футболу.

Теперь будет возможность писать по поводу билета Борису Ротенбергу, ведь до этого не получилось попасть на стадион? Это была такая шутка (смеется). Ни в коем случае никакого негатива. Я попросил билеты за два матча до встречи с ЦСКА. Не было билетов, все выкупили, поэтому сделал такой юмористический вброс. Ни в коем случае никому из клуба не в упрек. Я переживаю за команду и на стадионе, и за его пределами. Но сейчас с билетами будет проще, буду писать Борису Борисовичу», — сказал Тарасов «СЭ».

В среду, 12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работал в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.

3

  • Vitalick

    Боря свой в этом клубе, знает все подводные и надводные течения. Когда свой человек в нужном месте, то двигаться будет намного проще

    13.11.2025

  • Loel1

    Вот так СССР и развалился.

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    До чего же противно читать эти лизоблюдские перлы! Самим не противно?

    12.11.2025

