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Тарасов — о выступлении Дзюбы в Медиалиге: «Пока Артем не дал конкретного ответа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном участии нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах за клуб в Медиалиге. Ранее о переговорах сообщил журналист Иван Карпов.

«Это обсуждается. Но по деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артем? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!» — сказал Тарасов «СЭ».

В конце мая московский «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта. Дзюба выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года.

Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
ФК Локомотив (Москва)
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