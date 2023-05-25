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Тарасов: «Баринов из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московской командой до 2026 года.

«Я поздравил вчера Дмитрия с продлением контракта с «Локомотивом». Для железнодорожников это хорошая новость. Баринов капитан команды, человек с характером, который может потащить коллектив в сложную минуту. Он уже очень долго находится в клубе, за таких людей надо держаться. Плюс ли для Баринова продление контракта? Это надо спросить у него. Потому что я знаю, что у Дмитрия было желание уехать в Европу и попробовать свои силы там. Сложно сказать, будет ли теперь это сделать тяжелее. Дмитрий из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно. Он похож на меня по типажу чуть-чуть», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-barinov-pokhozh-na-menya-po-tipazhu-u-nego-est-shans-uekhat-v-evropu-253774/
Дмитрий Баринов
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