Тарасов: «Баринов из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московской командой до 2026 года.

«Я поздравил вчера Дмитрия с продлением контракта с «Локомотивом». Для железнодорожников это хорошая новость. Баринов капитан команды, человек с характером, который может потащить коллектив в сложную минуту. Он уже очень долго находится в клубе, за таких людей надо держаться. Плюс ли для Баринова продление контракта? Это надо спросить у него. Потому что я знаю, что у Дмитрия было желание уехать в Европу и попробовать свои силы там. Сложно сказать, будет ли теперь это сделать тяжелее. Дмитрий из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно. Он похож на меня по типажу чуть-чуть», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В составе железнодорожников он становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка страны.

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 39 очков.