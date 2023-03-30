Дмитрий Тарасов: «Поддерживаю переход в Азию»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я согласен, что надо точно думать о будущем. Почему нет? Если везде ставят запреты на игры, то надо развиваться и пробовать что-то новое. Сборная должна не стоять на месте и не ограничиваться только товарищескими играми, потому что играть товарищеские матчи и играть в каком-то турнире — это разные вещи. Думаю, над этим нужно работать. Я поддерживаю эту историю», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.