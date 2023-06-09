Тарасова отреагировала на новое интимное видео форварда «Локомотива» Дзюбы

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала, как относится к обсуждению нового интимного видео форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которое слили в сеть.

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит. Зачем это делать? Вот я, например, не вижу, не знаю и не интересуюсь жизнью Дзюбы. Что хочет человек, пусть то и делает. Главное — без нарушений закона. Это вопрос совершенно не ко мне. Вмешиваться в чужую личную жизнь, считаю, я не в праве. А остальные пусть живут, как хотят и смотрят, что хотят!» — цитирует Тарасову Sport24.

9 июня в Telegram-каналах появились публикации с рядом интимных видео Дзюбы. На одном из них он обращается к неизвестной девушке, с которой, судя по всему, общался по видеосвязи. Позже блогер Милана Петрова сообщила, что футболист отправлял свои интимные видео украинской девушке, которую могли взломать.