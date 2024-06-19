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Сегодня, 13:28

Тарасова о Туктамышевой в роли тренера: «Благодаря работе под руководством Мишина у нее все получится»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о перспективах Елизаветы Туктамышевой в роли тренера.

В интервью «СЭ» фигуристка допустила, что может начать тренерскую карьеру.

«Конечно, вижу Лизу хорошим тренером. Она была очень хорошей спортсменкой. У нее выдающийся тренер. Благодаря работе под руководством Алексея Николаевича [Мишина] у Лизы все получится, уверена. Она добилась больших результатов в спорте. И здесь получится то же», — сказала Тарасова «СЭ».

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере.

Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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