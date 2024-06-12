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Сегодня, 16:48

Тарасова считает прекрасным закон о приеме в вузы без экзаменов для победителей Игр БРИКС

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на закон, который позволит победителям Игр БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов.

«Прекрасный закон», — цитирует Тарасову ТАСС.

12 июня Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов.

Ранее право на поступление в профильные вузы без экзаменов было только у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, у чемпионов мира и Европы.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Источник: https://tass.ru/sport/21078015
Татьяна Тарасова
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