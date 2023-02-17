Тарасова заявила, что российский футбол деградировал после 2018 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российский футбол со времен ЧМ-2018 ни разу не порадовал болельщиков.

«Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация. У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Все делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.