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Сегодня, 19:16

Тарасова заявила, что Слуцкий произвел на нее ошеломляющее впечатление: «Профессор футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о знакомстве с экс-тренером сборной России по футболу Леонидом Слуцким.

«Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он — профессор футбола, а я — никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который 52-летний специалист покинул в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял «Витесс», «Халл Сити», сборную России, ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Уралан».

Источник: «РБ Спорт»
Фигурное катание
Футбол
Леонид Слуцкий
Татьяна Тарасова
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