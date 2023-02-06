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Сегодня, 17:46

Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных специалистов.

«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете, весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов. У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты бежать не можешь, то не побежишь», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-v-rossijskom-futbole-ne-hvataet/
Футбол
РПЛ
Татьяна Тарасова
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