Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных тренеров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в российском футболе не хватает квалифицированных специалистов.

«В российском футболе не хватает квалифицированных и выдающихся тренеров. Такие тренеры рождаются не каждый год. Не хватает менталитета победителей? Дело не столько в менталитете, весь вопрос в тренировках, в построении каждодневной работы, улучшении и развитии способностей каждого из футболистов. У каждого есть достоинства и недостатки, а из этого уже нужно формировать команду. Футболисты мало тренируются и не так. Все идет от тренеров, а потом уже от настроя. Как бы ты ни настроился, если ты бежать не можешь, то не побежишь», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).