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Сегодня, 03:28

Тарханов: «Безусловно, я был бы не против возглавить «Динамо», это интересная работа»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о желании возглавить московское «Динамо».

«Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я уже старый для этого, наверное (смеется). Тем более там вроде взяли серба Николича, который «Локомотив» тренировал. Но, безусловно, я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых ребят, можно будет прогресс хороший сделать», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

После 27 тура «Динамо» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-ya-by-l-by-ne-protiv-vozglavit-dinamo-e-to-interesnaya-rabota/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
0
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