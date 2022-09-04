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4 сентября, 07:59

Тарханов: «Игроки «Спартака» в матче с «Зенитом» попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке»

Сергей Разин
корреспондент

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

— Допускаю, что будет ничья, — приводит слова Тарханова «Известия». — Спартаковцы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. «Зенит» — действующий чемпион, почти на всех позициях у него более качественные игроки, чем у соперника. В любом случае должно быть интересно.

— Как считаете, на игроках «Спартака» не сказывается ситуация с неопределенностью в руководстве клуба?

— Эта ситуация в любом случае будет давить. Неопределенность — это всегда тревожно, особенно для игроков с истекающими контрактами. Жалко, что Федун ушел, для «Спартака» это проблема. Он столько лет был в клубе и знал, что делать. Кто бы ни пришел на его место, таких вложений в клуб уже не будет.

— Чем «Спартак» Гильермо Абаскаля отличается от «Спартака» Паоло Ваноли?

— При Ваноли москвичи действовали более прагматично, зачастую играя вторым номером. У испанца игра построена через короткий пас от его команды, более атакующая модель.

Матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 20:00 мск. В предыдущей встрече в рамках Суперкубка России петербуржцы одержали победу со счетом 4:0.

Источник: https://iz.ru/1389882/konstantin-belov/igra-budet-skladyvatsia-po-drugomu-spartak-dast-boi-zenitu
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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