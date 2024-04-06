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Сегодня, 20:03

Тарханов о Педро: «Думаю, он станет звездой уровня Малкома»

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Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре нападающего «Зенита» Педро.

3 апреля 18-летний бразилец оформил дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Педро просто красавец. Уже видно, что парнишка очень талантлив. Скорость, удар, дрибллинг. Все при нем. У него точно большое будущее. «Зенит» снова здорово сработал. Думаю, он станет звездой уровня Малкома», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
Педро (Зенит)
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