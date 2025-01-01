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Сегодня, 15:47

Тарханов: «Мусаев и Семак делят первое место в категории «Тренер года» в РПЛ»

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Экс-игрок сборной СССР и бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос о лучшем тренере года в России.

«Тут два человека от меня — Семак и Мусаев. Они делят первое место», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тарханова.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» Мурада Мусаева и «Зенит» Сергея Семака набрали по 39 очков, «быки» опережают питерцев по дополнительным показателям. В прошлом чемпионате России «Зенит» стал первым, опередив «Краснодар» на одно очко.

Источник: vseprosport.ru
Мурад Мусаев
Сергей Семак
Александр Тарханов
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