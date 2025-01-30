Тарханов назвал Гинера сильнейшим руководителем в истории российского футбола

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказал мнение о нынешнем президенте клуба Евгении Гинере.

«Гинер — сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок...

На что в этом сезоне претендует команда? ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.