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Сегодня, 18:10

Тарханов назвал Гинера сильнейшим руководителем в истории российского футбола

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказал мнение о нынешнем президенте клуба Евгении Гинере.

«Гинер — сильнейший руководитель в истории российского футбола! Евгений Леннорович сделал ЦСКА одним из лучших клубов в России и Европе, выиграл Кубок УЕФА. При нем менеджмент был у армейцев очень сильный. Каких футболистов красно-синие привозили! А сейчас много стало ошибок...

На что в этом сезоне претендует команда? ЦСКА сложно будет выиграть РПЛ, но за медали побороться можно. Многое зависит от того, как клуб проведет зимнюю трансферную кампанию», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ красно-синие набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

Источник: РБ Спорт
2
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
Евгений Гинер
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