Сегодня, 08:30
Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» раскритиковал состав «Локомотива» после матча с «Уралом» (2:4).
— Что в этом сезоне происходит с Изидором?
— Не знаю... Но тут не стоит из игроков делать крайних. Скорее нужно задавать вопросы тренерам. Почему нет рисунка, структуры? Сегодня «Урал» на фоне «Локомотива» выглядел топ-командой. Гости ведь могли забить гораздо больше.
— И это при том, что подбор исполнителей у «Локомотива» весьма приличный. Однако уже завтра железнодорожники могут оказаться в зоне «стыков».
— Да я бы не назвал состав москвичей приличным.
— Вот как?
— Ну смотрите. Марадишвили мне не нравится. Слабенький. Тикнизян мало что показывает. Едвай... Все понятно.
Могу выделить только Баринова. Плюс Миранчук, конечно, с качествами. В принципе, и Худяков сегодня выручал. Способный мальчик. А если взять легионеров, то все они довольно средненькие игроки. Разве можно их сравнить с футболистами «Зенита» или ЦСКА? Вот там иностранцы делают разницу, а тут... Очень слабо выглядят. Четыре поражения кряду. Куда это годится. И ведь одни и те же ошибки в обороне! Позиционно неправильно играют. Никакого прогресса. Вообще нет защиты...
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования