Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:14

Тарханов назвал Мусаева и Тюкавина нападающими одного уровня

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов оценил уровень нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

«Главное, чтобы нападающий забивал голы, а Мусаев это делает. Он стал игроком основного состава, хороший футболист. В РПЛ есть нападающие одного уровня. Конечно, Кордоба из «Краснодара» сильнее, ведь он играет за сборную Колумбии. Но Мусаев и, например, Тюкавин равны», — цитирует Тарханова Legalbet.

Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в январе этого года. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: Legalbet
Тамерлан Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
В МИДе предостерегли партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
Лавров назвал обманом заявления Байдена о готовности к переговорам с РФ по ЯО
BI сообщило о переходе экономики США в эру большей инфляции и хаоса
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Сегодня
Вчера
Неделя