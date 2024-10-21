Тарханов назвал Мусаева и Тюкавина нападающими одного уровня

Российский тренер Александр Тарханов оценил уровень нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

«Главное, чтобы нападающий забивал голы, а Мусаев это делает. Он стал игроком основного состава, хороший футболист. В РПЛ есть нападающие одного уровня. Конечно, Кордоба из «Краснодара» сильнее, ведь он играет за сборную Колумбии. Но Мусаев и, например, Тюкавин равны», — цитирует Тарханова Legalbet.

Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в январе этого года. В текущем сезоне 23-летний нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.