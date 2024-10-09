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9 октября, 18:48

Тарханов назвал Николсона средним футболистом

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил уровень игры нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Не надо судить об успешности Шамара по паре матчей, посмотрим по сезону на его стабильность. Если Николсон и дальше так будет выступать, тогда можно сказать, что «Спартак» не ошибся. Николсона же хотели убрать из «Спартака», значит, плохо играл. Но он работает, показывает игру, в состав так просто не поставят. В прошлом сезоне он был в аренде, но и там он играл не так хорошо. Шамар — средний футболист, он себя так ярко не проявляет в разных клубах, наверное, середняк», — цитирует Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 27-летний Николсон провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Шамар Николсон

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