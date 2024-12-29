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Сегодня, 22:24

Тарханов: «Акрон» сделал абсолютно правильно, что летом подписал Дзюбу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал выступление нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в первой части сезона-2024/25.

«Конечно, «Акрон» сделал абсолютно правильно, что летом подписал Дзюбу. Результаты команды в первой части сезона подтверждают это. Такой игрок, как Артем, заставляет всех остальных подтягиваться к его уровню. Дзюба положительно повлиял на «Акрон», и это заслуга и самого футболиста, и всего тренерского штаба», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

36-летний форвард стал игроком тольяттинского клуба в сентябре. В первой половине сезона-2024/25 Дзюба провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Александр Тарханов
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