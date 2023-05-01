Тарханов назвал причины спада «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов объяснил, почему ухудшились результаты «Спартака».

«Наверное, сказывается отсутствие опыта у главного тренера Гильермо Абаскаля, — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова. — Начало было хорошее, а потом «Спартак» притормозил. И в развитии командной игры, и в индивидуальном плане. Испанский специалист дал возможность проявить себя молодым игрокам. Но для их прогресса нужна дальнейшая работа. А ее, видимо, пока нет, и потому начался спад. Но в целом «Спартак» показал неплохие результаты. Значит в методике Абаскаля есть что-то полезное».

В весенней части чемпионата России «Спартак» одержал три победы в восьми матчах, кроме того, москвичи выбыли из розыгрыша FONBET Кубка России.