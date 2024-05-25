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Сегодня, 08:15

Тарханов назвал продление контракта Акинфеева с ЦСКА хорошей новостью

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о голкипере Игоре Акинфееве. 24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.

«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провел 26 матчей во всех официальных турнирах, восемь из них отыграв «на ноль». Футболист выступает за команду уже больше 20 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-akinfeev-bol-shoj-master-ego-prisutstvie-povy-shaet-status-rpl/
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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