Тарханов назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

Сегодня, 08:50
Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» дал совет главному тренеру «Локомотива» Йозефу Цинбауэру.
— Болельщики опять сегодня призывали уволить немцев из клуба.
— После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Семину.
— Семину?
— Ну да. У «Локомотива» же есть тренер, с которым команда выигрывала трофеи. Но москвичи привозят иностранцев. Зачем? Непонятная политика клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования