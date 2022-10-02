Тарханов назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» дал совет главному тренеру «Локомотива» Йозефу Цинбауэру.

— Болельщики опять сегодня призывали уволить немцев из клуба.

— После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Семину.

— Семину?

— Ну да. У «Локомотива» же есть тренер, с которым команда выигрывала трофеи. Но москвичи привозят иностранцев. Зачем? Непонятная политика клуба.