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Тарханов: «В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона РПЛ»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал выступление красно-белых в первой половине сезона-2024/25 чемпионата России.

«В принципе, «Спартак» добился успеха в первой части сезона. Команда от первого места отстаёт на два очка всего лишь. Конечно, это благодаря Станковичу, за этот короткий промежуток времени была нестабильная игра. Но он менял состав, просматривал на кого можно опереться. Сейчас стал стабильный состав, а это очень важно, из-за этого момента выстраивается хорошая игра у команды», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и отставанием от занимающих первое и второе место «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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