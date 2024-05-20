Тарханов не считает странным разгромное поражение «Ахмата» от «Зенита»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на разгромное поражение «Ахмата» от «Зенита» (1:5) в 29-м туре РПЛ.

«Да вообще сейчас никто спектаклей устраивать не будет. Бьются в РПЛ все — и за первое место, и за выживание. Счет 1:5 — просто стечение обстоятельств в пользу «Зенита». Им вернула фортуна за все те моменты, которые они не смогли реализовать в предыдущих матчах. Плюс «Ахмат» пошел вперед большими силами, оставлял на своей половине поля много пространства. Вратарь у них не слишком удачно сыграл. Бывает такое в футболе. И ничего тут не надо приплетать лишнего, никаких подозрений», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После победы над грозненцами «Зенит» (54 очка) занимает второе место в РПЛ. «Ахмат» (35) идет десятым в турнирной таблице.