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Тарханов не считает уход Клаудиньо потерей для «Зенита»: «Последние игры он проводил слабо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал уход бразильского полузащитника Клаудиньо из «Зенита».

«Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» 22 января.

— Уход Клаудиньо — потеря для «Зенита»?

— Последние игры он проводил слабо — на скамейке был, либо заменяли его. Малком ушел, и он тоже пропал. Прежней агрессивности не было.

— Его уход был для вас ожидаем?

— Да-да, у него были мысли уйти. Наверное, старался не получить травму (смеется), — цитирует Тарханова «ВсеПроСпорт».

27-летний бразилец выступал за сине-бело-голубых с августа 2021 года. Он провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу.

В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом России, один раз завоевал Кубок страны и трижды выигрывал Суперкубок.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Тарханов
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