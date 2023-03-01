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Сегодня, 13:20

Тарханов — о словах Дзюбы про бразильцев: «В «Зените» мало российских игроков? Много русских играет»

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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что в «Зените» стало слишком много бразильских футболистов.

«Бразильцы ведь хорошие, были бы плохие, то это другой разговор. Их ведь брали под Лигу чемпионов. В «Зените» мало российский игроков? А как же Мостовой, Кузяев? Много русских играет. Если бы много бразильцев играли, то это другой вопрос. Вратарь наш — Кержаков и в защите Чистяков. Только в атаке латиносы играют, но и Сергеев с Кассьеррой конкурирует», — приводит слова 68-летнего российского специалиста «Vprognoze».

34-летний нападающий «Локо» ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу из-за количества бразильских футболистов.

Артем Дзюба. Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно"

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10687685-tarhanov-otreagiroval-na-nedovolstvo-dzyuby-iz-za-bolshogo-kolichestvo-brazilcev-v-zenite.html
Артем Дзюба
ФК Зенит
Александр Тарханов
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