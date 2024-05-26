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Сегодня, 14:15

Тарханов объяснил, чего не хватило «Динамо» для чемпионства в сезоне-2023/24

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Известный отечественный тренер Александр Тарханов считает, что «Динамо» не хватило психологической уверенности для завоевания золотых медалей РПЛ в сезоне-2023/24.

«Зенит прошел чемпионат ровнее остальных, оказался более стабильным, хоть и разница в очках оказалась минимальной. Где-то и повезло, но везет сильнейшим.

«Зенит» даже если и проигрывал или играл вничью, было видно их большое психологическое и территориальное преимущество над соперниками.

«Динамо» не хватило психологической уверенности к победе. В матче с «Краснодаром» они выглядели невзрачно», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Динамо» уступило в выездном матче «Краснодару» (0:1). В параллельной встрече «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Александр Тарханов
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