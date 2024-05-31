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Тарханов: «Будущее Дзюбы будет зависеть от его запросов и желания»

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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов объяснил, от чего будет зависеть будущее Артема Дзюбы, покинувшего «Локомотив» в статусе свободного агента.

«Сложно сказать, пойдет ли он в команды из низшего эшелона. Все будет зависеть от его запросов и желания. Могут ли эти клубы удовлетворить аппетиты Дзюбы или нет», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 года. В пошедшем сезоне он забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 21 матче чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru.
Артем Дзюба
РПЛ
Александр Тарханов
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