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РПЛ

Сегодня, 22:02

Тарханов объяснил, почему считает вероятной победу «Ахмата» над «Спартаком»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Ахмата» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«У «Ахмата» неплохая команда, и он может сейчас обыграть «Спартак». Так бывает иногда. Совсем недавно «Урал», который не побеждал с августа, обыграл «Краснодар», лидировавший в чемпионате на тот момент. Грозненцы сейчас в таком положении, что им некуда деваться. Поэтому они приложат все усилия, чтобы выиграть», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11351384-tarhanov-rasskazal-pochemu-schitaet-veroyatnoj-pobedu-ahmata-nad-spartakom.html
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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