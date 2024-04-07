Тарханов оценил будущее Педро в «Зените»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал перспективы в РПЛ нападающего «Зенита» Педро.

— Я думаю, Педро — большой талант даже по меркам Бразилии. Хороший мальчик. Но по одной игре далеких выводов делать не надо. Хотя Педро и на сборах «Зенита» хорошо выглядел в товарищеских матчах. Его только готовят к выступлениям за основной состав. Хорошо, что выходит играть в таком возрасте. Голы классные забил «Спартаку», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».