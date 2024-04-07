Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:08

Тарханов оценил будущее Педро в «Зените»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал перспективы в РПЛ нападающего «Зенита» Педро.

— Я думаю, Педро — большой талант даже по меркам Бразилии. Хороший мальчик. Но по одной игре далеких выводов делать не надо. Хотя Педро и на сборах «Зенита» хорошо выглядел в товарищеских матчах. Его только готовят к выступлениям за основной состав. Хорошо, что выходит играть в таком возрасте. Голы классные забил «Спартаку», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-vy-uzhe-ne-sravnivajte-pedro-s-pele/
ФК Зенит
Александр Тарханов
Педро (Зенит)
0
Читайте также
Португалец Аморим может возглавить «Ливерпуль» после ухода Клоппа
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Желудков рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Балтикой»

Агент Талаев рассказал, что пока «Сочи» не предлагал Маргасову продлить контракт