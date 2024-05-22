Тарханов оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о борьбе за чемпионство в 30-м туре РПЛ.

«Краснодар» играет дома, поэтому шансов на победу у них против «Динамо» больше. Ставлю их выше из-за домашнего матча. У всех трех претендентов на чемпионство не было стабильности. Даже Личка сказал, что «Динамо» вряд ли станет чемпионом, но потом ситуация резко изменилась.

Думаю, «Зенит» дома «Ростов» обыграет. Если выбирать среди трех команд, то фавориты гонки — «Зенит» и «Краснодар». «Динамо» часто везло, забивали на последних минутах, но не сказать, что они играют супер», — цитирует Тарханова Legalbet.

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с 54 баллами идёт вторым. «Краснодар» располагается на третье строчке, набрав 53 очка.