Тарханов оценил идею провести матч между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился мнением о целесообразности проведения матча между национальной сборной страны и сборной легионеров РПЛ.

«Положительно отношусь к такой идее. Когда сборную России тренировал Валерий Газзаев, мы уже проводили такой матч. Я как раз тогда руководил командой легионеров вместе с Виктором Прокопенко.

В премьер-лиге выступают легионеры высокого уровня. Поэтому, думаю, что такая встреча в игровом плане даст нашей национальной команде больше, чем товарищеские матчи с Киргизией и Таджикистаном. Особенно если в ней примут участие Малком, Клаудиньо, Карраскаль, Медина. Хватает у нас и сильных иностранных защитников, а в «Зените» есть бразильский вратарь Иван. Так что можно собрать полноценную боеспособную команду», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.