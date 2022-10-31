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Сегодня, 17:32

Тарханов оценил идею провести матч между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился мнением о целесообразности проведения матча между национальной сборной страны и сборной легионеров РПЛ.

«Положительно отношусь к такой идее. Когда сборную России тренировал Валерий Газзаев, мы уже проводили такой матч. Я как раз тогда руководил командой легионеров вместе с Виктором Прокопенко.

В премьер-лиге выступают легионеры высокого уровня. Поэтому, думаю, что такая встреча в игровом плане даст нашей национальной команде больше, чем товарищеские матчи с Киргизией и Таджикистаном. Особенно если в ней примут участие Малком, Клаудиньо, Карраскаль, Медина. Хватает у нас и сильных иностранных защитников, а в «Зените» есть бразильский вратарь Иван. Так что можно собрать полноценную боеспособную команду», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10392386-tarhanov-ocenil-ideyu-provesti-match-mezhdu-sbornoj-rossii-i-sbornoj-legionerov-rpl.html
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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