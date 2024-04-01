Тарханов: «Краснодар» играет так же, как при Ивиче. Пока рано делать выводы»

Российский тренер Александр Тарханов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Результат справедливый, была равная игра. Никто не наиграл на победу. Может, где-то «Локомотив» был острее. Пока мы увидели «Краснодар» образца Ивича. Они играют так же, как при сербе. Пока рано делать выводы. Мусаеву сложно сделать что-то за пару недель», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.