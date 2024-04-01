Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:38

Тарханов: «Краснодар» играет так же, как при Ивиче. Пока рано делать выводы»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

«Результат справедливый, была равная игра. Никто не наиграл на победу. Может, где-то «Локомотив» был острее. Пока мы увидели «Краснодар» образца Ивича. Они играют так же, как при сербе. Пока рано делать выводы. Мусаеву сложно сделать что-то за пару недель», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

«Локомотив» во второй раз подряд сыграл вничью в РПЛ — 33 очка и 5-я строчка. Железнодорожники обошли «Спартак» (32) в таблице чемпионата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-krasnodar-igraet-takzhe-kak-i-pri-iviche-poka-rano-delat-vy-vody/
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
3
Обсудить
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»
Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»
Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены
Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»
Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Локомотив» мог и выиграть у «Краснодара»

Попов: «Роль тренера в «Краснодаре» не на первом месте»