Тарханов: «Вендел — мастер! Находится в хорошей форме»

Российский специалист Александр Тарханов высказался о победе «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:1).

«Сам матч был равным, но «Зенит» превзошел соперника по количеству голевых ситуаций. У красно-белых есть проблемы в обороне, но это всем давно известно. Атака у Абаскаля хорошая, а с обороной проблемы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также он похвалил полузащитника петербуржцев Вендела за хорошую игру в этой встрече.

«Он забил два мяча, находится в хорошей форме. Вендел — мастер! Если есть мастерство, то неважно, принимал он участия в товарищеских матчах, или нет», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала». Матч пройдет 26 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.