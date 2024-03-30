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30 марта, 18:22

Тарханов оценил игру «Зенита» после возобновления сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал игру команды против «Зенита» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

«Зенит» немного пробуксовывает после возобновления сезона. И это естественно. На игру команды в матче с «Крыльями Советов» повлияла пауза на матчи сборных. Кто-то уезжал, и это сказалось на подготовке к встрече, поскольку игроки выпадали из тренировочного процесса.

Перед матчем я был уверен, что «Крылья» не уступят. Во-первых потому, что они играли дома, а это дополнительные эмоции. А во-вторых, поскольку Осинькин собрал молодую хорошую команду", — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ, набрав 41 очко.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11634548-tarhanov-ocenil-igru-zenita-v-matche-s-krylyami-sovetov.html
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Тарханов
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