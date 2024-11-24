Тарханов: «Зенит» играл с «Оренбургом» немного медленно»

Сегодня, 01:53
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Здесь все-таки «Оренбург» хорошо защищался, он практически не давал шансов. Ну и «Зенит» немного медленно играл, а нужно было быстрее и индивидуальные качества проявлять. Такая игра была немного неосторожная, медленная. Когда соперник защищается в таком количестве, нужно, чтобы мяч ходил быстро, чтобы вскрыть оборону.
Гол хороший забили, и передача хорошая была. До этого футболисты «Зенита» подавали с таких позиций, где нужно было опережать, но никто не заходил в эти зоны», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.
В следующем матче «Зенит» 1 декабря дома сыграет с «Крыльями Советов», «Оренбург» днем ранее на выезде встретится с «Акроном».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)