Тарханов: «Зенит» играл с «Оренбургом» немного медленно»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Здесь все-таки «Оренбург» хорошо защищался, он практически не давал шансов. Ну и «Зенит» немного медленно играл, а нужно было быстрее и индивидуальные качества проявлять. Такая игра была немного неосторожная, медленная. Когда соперник защищается в таком количестве, нужно, чтобы мяч ходил быстро, чтобы вскрыть оборону.

Гол хороший забили, и передача хорошая была. До этого футболисты «Зенита» подавали с таких позиций, где нужно было опережать, но никто не заходил в эти зоны», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.

В следующем матче «Зенит» 1 декабря дома сыграет с «Крыльями Советов», «Оренбург» днем ранее на выезде встретится с «Акроном».