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Сегодня, 02:23

Тарханов: «Урал» сможет избежать стыковых матчей, трех очков будет достаточно"

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу команды в матче 27-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

«Хорошо, что вырвали победу. Команда сможет избежать стыковых матчей. Желательно бы выиграть два матча из предстоящих трех. Да даже трех очков будет достаточно. Думаю, они не уступят «Факелу». Да и «Оренбург» должны дома обыграть», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

После 27 матчей в РПЛ «Урал» набрал 28 очков и покинул зону прямого вылета, занимая 13-е место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-ural-smozhet-izbezhat-stykovykh-matchei-tryokh-ochkov-budet-dostatochno-360551/
ФК Урал
Александр Тарханов
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