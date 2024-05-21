Тарханов: «Своей работой Семак заслужил новый контракт с «Зенитом»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал решение «Зенита» продлить контракт с Сергеем Семаком.

— Про новый контракт Семака уже давно объявлено. Правильно, что клуб продлевает с ним соглашение. Вспомните, сколько работал в «Спартаке» Романцев, сколько титулов выиграл за десять с лишним лет.

— Почему руководители «Зенита» объявили о продлении Семака в тот момент, когда команда находилась в кризисе?

— Это не кризис, на мой взгляд. Просто силы команд в чемпионате подравнялись. «Зенит» стал слабее после ухода Малкома и Кузяева, другие, наоборот, подтянулись.

— Не видите смысла менять Семака в «Зените»?

— Нет, а зачем? Он там все выигрывает, дает результат. Заслужил своей работой новый контракт. То, что конкуренция в чемпионате возросла, — этому только порадоваться можно, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что 25 мая «Зенит» подпишет с Семаком новый контракт сроком на 5 лет с повышением зарплаты.

48-летний специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством команда стала пятикратным чемпионом России.

В текущем сезоне петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 29 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.