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Сегодня, 12:29

Тарханов оценил тренерскую дуэль Семака и Абаскаля в матче «Спартак» — «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказал мнение о противостоянии наставников Сергея Семака и Гильермо Абаскаля во встрече «Зенит» и «Спартака» (3:1).

«В футболе побеждают и проигрывают команды. А тренеры только готовят их к матчам. Не думаю, что Семак изобрел что-то новое. Он ищет, как бы заменить Малкома на его позиции. В обороне Сергей поставил Алипа, который играет более надежно. Абаскаль тоже пытался создать на поле рабочую схему, подготовил замены. Но у него не получилось. У Семака получилось реализовать свои идеи, а у Абаскаля — нет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11080799-tarhanov-ocenil-trenerskuyu-duel-semaka-i-abaskalya-v-matche-spartak-zenit.html#
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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