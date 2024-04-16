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Сегодня, 03:15

Тарханов: «Спартаку» нужно подождать конца сезона для назначения нового главного тренера»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что «Спартаку» нужно подождать конца сезона для назначения нового главного тренера. Но для начала нужно найти такого наставника, который сможет исправить ситуацию», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11671013-tarhanov-ukazal-kogda-spartaku-nuzhno-opredelitsya-s-glavnym-trenerom.html
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Гильермо Абаскаль
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