Тарханов: «Спартаку» нужно подождать конца сезона для назначения нового главного тренера»

Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Я думаю, что «Спартаку» нужно подождать конца сезона для назначения нового главного тренера. Но для начала нужно найти такого наставника, который сможет исправить ситуацию», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).