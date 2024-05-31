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31 мая, 23:28

Тарханов оценил вероятность перехода Джикии в «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил вероятность перехода бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Динамо».

«Сейчас уже нет такой жесткой клубной принадлежности. Люди переходят из ЦСКА в «Спартак» и обратно. Мало кто проводит карьеру в одном клубе. Усилит ли он «Динамо»? Думаю, да. Он опытный футболист. Не совсем понимаю, почему он не играл в «Спартаке» в последнее время. Ни при Абаскале, ни при Слишковиче. Сможет ли он вернуть себе место в стартовом составе? Посмотрим. Сложно предположить. Футболист он не старый», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года, футболист покинул команду на правах свободного агента.

В сезоне-2023/24 30-летний россиянин принял участие в 12 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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