Тарханов о возможном уходе Федотова из ЦСКА: «Вспомните, как в «Спартаке» Каррера выиграл РПЛ, а затем его сняли»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал возможный уход Владимира Федотова из команды.

В пятницу, 31 мая, стало известно, что руководство красно-синих примет решение по будущему 57-летнего специалиста в эти выходные. При этом новым главным тренером команды может стать Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив».

«Бывает такое, что первый сезон хороший. При Федотове и Кубок выиграли и второе место заняли. Что-то не получилось в этом сезоне. Может быть, в плане селекции не добрали. Вспомните, как в «Спартаке» Каррера выиграл чемпионат, а на следующий сезон его сняли», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Федотов возглавляет ЦСКА с 2022 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025-го.

В сезоне-2023/24 столичная команда заняла 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, а также дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступила «Зениту» в серии пенальти.