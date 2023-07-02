Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:51

Тарханов оценил желание Дзюбы стать тренером

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал высказывание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он рассматривает возможность стать тренером после окончания игровой карьеры.

«Сложно говорить об этом. Когда начнет работу, только тогда можно будет хоть как-то оценить. Каждый игрок может быть тренером. У него хорошая школа и характер боевой. Вполне возможно, что Дзюба станет хорошим тренером», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10971179-tarhanov-vyskazalsya-o-zhelanii-dzyuby-stat-trenerom.html
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Деменко считает, что «Зенит» взял Бакаева для ослабления «Спартака»
«Балтика» проиграла «Шиннику» на сборах
Гладилин отреагировал на поздравление с днем рождения Бакаева от «Спартака»
«Болонья» выкупила Николу Моро у «Динамо»
Орещук: «По бюджету «Спартак» приближается к «Зениту», а по результатам — отдаляется»
Гладилин: «Спартаку» не нужен Габриэль Барбоза, команде стоит купить центрального защитника и опорника»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» проиграл «Тюмени» в товарищеском матче

«Балтика» проиграла «Шиннику» на сборах