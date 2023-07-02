Тарханов оценил желание Дзюбы стать тренером

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал высказывание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что он рассматривает возможность стать тренером после окончания игровой карьеры.

«Сложно говорить об этом. Когда начнет работу, только тогда можно будет хоть как-то оценить. Каждый игрок может быть тренером. У него хорошая школа и характер боевой. Вполне возможно, что Дзюба станет хорошим тренером», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.