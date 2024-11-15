Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Тарханов опроверг слух о драке с губернатором Лебедем

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный футбольный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, будто однажды он подрался с губернатором Хакасии Алексеем Лебедем.

Вычитал в соцсетях, что лет двадцать назад, когда вы тренировали «Крылья», в Абакане после товарищеского матча вломили не кому-нибудь, а пьяному губернатору Хакасии Лебедю. Что за история?

— Губернатор тут вообще ни при чем. Да и драки на самом деле не было. Просто на банкете местный бизнесмен перепил. В какой-то момент ему то ли что-то почудилось, то ли не понравилось. Внезапно попер на меня, схватил за грудки. Ну и потолкались. До ударов не дошло, нас быстро разняли.

Эх, рухнула легенда.

— Последний раз я дрался в 1975-м, когда еще в Красноярске жил. С женой и ее подругой были на концерте. Время позднее — стали ловить такси.

Едва машина притормозила, откуда-то выскочили четверо парней, один из них оттолкнул мою Люсю. Я на него с кулаками. Пока разбирался, от остальных Люся с подружкой сумками отбивались. На наше счастье мимо старые приятели шли. Увидели, вмешались. Те врассыпную...

Полностью интервью Александра Тарханова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
Александр Тарханов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах журналистов из РФ
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
В Пентагоне заявили о шоке из-за уровня вооружения йеменских хуситов
«Кержаков и Дзюба пусть свой спор один на один решат». Карпин — перед матчем с Брунеем
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя