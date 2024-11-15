Тарханов опроверг слух о драке с губернатором Лебедем

Известный футбольный тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, будто однажды он подрался с губернатором Хакасии Алексеем Лебедем.

— Вычитал в соцсетях, что лет двадцать назад, когда вы тренировали «Крылья», в Абакане после товарищеского матча вломили не кому-нибудь, а пьяному губернатору Хакасии Лебедю. Что за история?

— Губернатор тут вообще ни при чем. Да и драки на самом деле не было. Просто на банкете местный бизнесмен перепил. В какой-то момент ему то ли что-то почудилось, то ли не понравилось. Внезапно попер на меня, схватил за грудки. Ну и потолкались. До ударов не дошло, нас быстро разняли.

— Эх, рухнула легенда.

— Последний раз я дрался в 1975-м, когда еще в Красноярске жил. С женой и ее подругой были на концерте. Время позднее — стали ловить такси.

Едва машина притормозила, откуда-то выскочили четверо парней, один из них оттолкнул мою Люсю. Я на него с кулаками. Пока разбирался, от остальных Люся с подружкой сумками отбивались. На наше счастье мимо старые приятели шли. Увидели, вмешались. Те врассыпную...

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