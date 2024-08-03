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Сегодня, 15:54

Тарханов отметил, что «Спартак» сильнее «Крыльев Советов» по всем показателям

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мыслями в преддверии матча 3-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Игры показывают, что «Спартак» сильнее по всем показателям. Смотрел последнюю игру «Крыльев» в Кубке с Махачкалой и они не выглядели хорошей командой, играют в разнобой. Не ладится у них игра. К тому же матч будет в Москве. «Спартак» выиграет. Но «Спартак» — это непредсказуемая команда, которая может сыграть, а может не сыграть (смеется). Связываю такую игру «Крыльев» с тем, что у них каждый год разбирают футболистов, сейчас вот Салтыков ушел. Сложно работать, когда команду создавать надо каждый год. Осинькин все равно работает хорошо, хоть ему и тяжело, из ситуации он всегда выходит», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Спартак» примет на своем поле самарцев в понедельник, 5 августа. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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