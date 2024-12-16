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Сегодня, 08:01

Тарханов отреагировал на трансферные слухи вокруг «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что московский клуб будет избавляться от игроков в зимнее трансферное окно.

«Кто подбирал состав, его уже нет. Тут вопросы нужно теперь задавать руководству «Спартака». Спортивного директора, который привозил этих игроков, тоже уже нет», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация, что полузащитники Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Хесус Медина, защитник Миенти Абена, нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов могут покинуть «Спартак» зимой.

Источник: Vprognoze.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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