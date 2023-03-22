Тарханов: «Готов ли я возглавить «Торпедо»? Меня туда не приглашают»

Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, готов ли возглавить московское «Торпедо».

«Меня туда не приглашают. Не против ли я? Сложно сказать, не отвечу, — цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Насколько неожиданной стала отставка Талалаева? Неожиданно. Команде три очка присудили, и они 10 очков набрали. Все равно тяжело сказать, можно ли вытащить команду».

22 марта «Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды. Автозаводцы занимают 16-е место в РПЛ, набрав 10 очков в 20 матчах.