Тарханов: «Готов ли я возглавить «Торпедо»? Меня туда не приглашают»

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Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, готов ли возглавить московское «Торпедо».
«Меня туда не приглашают. Не против ли я? Сложно сказать, не отвечу, — цитирует Vprognoze.ru Тарханова. — Насколько неожиданной стала отставка Талалаева? Неожиданно. Команде три очка присудили, и они 10 очков набрали. Все равно тяжело сказать, можно ли вытащить команду».
22 марта «Торпедо» объявило об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды. Автозаводцы занимают 16-е место в РПЛ, набрав 10 очков в 20 матчах.