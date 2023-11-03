Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:28

Тарханов поделился мнением о результатах «Крыльев Советов» в РПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал, что думает о результатах команды перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Не сказал бы, что дела у самарцев сейчас совсем плохи. Как мне кажется, они выглядели хорошо и в матче с «Зенитом». Единственное, стоит отметить, что в команде сейчас достаточно молодое поколение, и, конечно, отсутствие у них стабильности может сказываться на определенных отрезках в чемпионате. В матче с «Краснодаром» надо постараться как можно меньше терять мяч, но я вовсе не намекаю на то, что стоит сесть в оборону», — цитирует Тарханова RT.

После 13 туров РПЛ «Крылья» занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

5 ноября «быки» сыграют с самарским клубом в матче 14-го тура РПЛ. Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1226010-tarhanov-krylya-match-krasnodar
0
Читайте также
Источник: владелец «Оттавы» продал долю в «Монреале» за рекордные 2,5 миллиарда долларов
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Бывший игрок «Краснодара» Деменко оценил форму игру в РПЛ
Комличенко: «Может, молодые игроки в Москве думают о деньгах, но в «Ростове» расслабишься — сразу получишь втык»
Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» — «Спартак»
Федотов: «Наверное, практика встреч судей наедине с клубами есть только у нас в России»
Рассказов назвал секрет успеха «Крыльев Советов»: «Нет запредельного давления»
«Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баженов поделился мнением о недостаточном игровом времени Мелешина в «Спартаке»

Федотов: «Наверное, практика встреч судей наедине с клубами есть только у нас в России»