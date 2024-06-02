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Тарханов — о вылете «Урала» в Первую лигу: «Это трагедия»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал вылет команды в Первую лигу.

«Однозначно, для всех, кто работает в «Урале» вылет в Первую лигу — это трагедия. Я считаю, что они сильнее «Акрона» и намного сильнее. В первой игре было много ошибок в плане состава, какой был выставлен и надо сказать, что везение было не на стороне «Урала», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей со счетом 2:3. Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2023/14.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11762114-tarhanov-o-vylete-urala-v-pervuyu-ligu-eto-tragediya.html
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