Тарханов — о вылете «Урала» в Первую лигу: «Это трагедия»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал вылет команды в Первую лигу.

«Однозначно, для всех, кто работает в «Урале» вылет в Первую лигу — это трагедия. Я считаю, что они сильнее «Акрона» и намного сильнее. В первой игре было много ошибок в плане состава, какой был выставлен и надо сказать, что везение было не на стороне «Урала», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей со счетом 2:3. Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2023/14.