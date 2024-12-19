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Сегодня, 17:18

Тарханов — о Батракове: «Сейчас его можно назвать одним из лучших игроков чемпионата»

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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков провел первую часть РПЛ на феноменальном уровне. Для своего возраста у него очень приличные показатели. Конечно, Алексея можно назвать открытием года. А сейчас уже и не только открытием, но и одним из лучших игроков чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В этом сезоне на счету 19-летнего футболиста 11 голов и 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Батраков идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Тарханов
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